Более 100 тысяч москвичей записались на вакцинацию от коронавируса

Об этом сообщил Сергей Собянин

Сергей Собянин назвал число привившихся от коронавируса москвичей. Прививку уже сделали 50 тысяч человек, ещё столько же записались на вакцинацию, но пока не пришли на укол. Мэр Москвы предположил, что после Нового года москвичи будут записываться на прививку активнее, чем в декабре.

"В последние дни записываются уже больше десятка тысяч каждый день. На сегодня уже около 100 тысяч записались и около 50 тысяч привились", - сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия-1". Фрагмент беседы с корреспондентом канала мэр опубликовал на своей странице "ВКонтакте".

Масштабная вакцинация началась в Москве 5 декабря. Первыми смогли привиться педагоги, медики и соцработники. Позже власти расширили список категорий, для которых доступна прививка. Сегодня вакцинироваться также могут работники сферы услуг и торговли, транспорта, промышленности, журналисты и люди старше 60 лет.

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