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Россиян старше 45 лет начнут информировать о размере их будущих пенсий

10:31
  • суббота
  • 02 января 2021

Уведомления будут приходить на портал госуслуг

Россияне старше 45 лет будут получать уведомления о будущих пенсиях, сообщили в Министерстве труда. Информировать граждан намерен Пенсионный фонд, сообщения будут приходить в личный кабинет на портале gosuslugi.ru.
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В них будет содержаться информация об отчислениях работодателей, произведён предварительный расчёт будущей пенсии, указаны условия выхода на пенсию.

"Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов", - приводит "Российская газета" слова замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова.

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