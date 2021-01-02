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Сенат унизил уходящего из Белого дома Трампа

10:42
  • суббота
  • 02 января 2021

Преодолено вето президента на военный бюджет

Американский Сенат утвердил оборонный бюджет на 2021 год в обход вето Дональда Трампа. Демократов поддержали республиканцы - однопартийцы действующего главы Белого дома. Причём, на голосование собрались все сенаторы, несмотря на выходной.
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Это решение Сената многие политологи уже назвали "ножом в спину" Трампа. Если с Палатой представителей, где у демократов, большинство, интриги не случилось, то на своих однопартийцев в Сенате, пока еще действующий американский президент явно рассчитывал, сообщает "ТВ Центр".

Президентское вето просуществовало чуть больше недели. За то время пока, Дональд Трамп управлял страной, он пользовался своим правом вето девять раз и ни разу конгрессменам не удавалось договориться между собой, чтобы это вето преодолеть. Эксперты поясняют – времена теперь другие, предстоит работа с новой демократической администрацией. Трамп, конечно, пообещал триумфальное возвращение, но это в лучшем случаи через четыре года.

Новый военный бюджет США сам Трамп называет подарком России и Китаю, хотя документ предусматривает новые санкции против проектов "Северный поток–2" и "Турецкий поток". Рестрикции теперь ждут и Анкару, за то, что закупила наши комплексы С-400. На военные расходы штаты потратят более 740 миллиардов долларов.

Своих сторонников Трамп призвал выйти на улицу 6 января, когда Палата представителей должна утвердить итоги выборов. Была ещё надежда на вице-президента - один из конгрессменов подал в суд Техаса иск с требованием разрешить Майку Пенсу определять голоса каких выборщиков учитывать, а каких нет. Сам вице-президент, правда, в этом участвовать отказался.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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