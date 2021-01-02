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Опубликовано видео с места страшного пожара в Чувашии

11:27
  • суббота
  • 02 января 2021

В огне погибли дети

Следователи выясняют причины пожара в частном доме в чувашской деревне Орнары. Там в новогоднюю ночь заживо сгорели шесть человек – трое взрослых и трое детей. СКР опубликовал кадры, снятые на месте пожара.
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Удалось выжить лишь 51-летнему хозяину дома. Вся его семья сгорела. Сам он не получил серьёзных травм.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", проводится расследование.

Известно, что погибшая семья с детьми состояла на учёте в социальной службе, детей периодически навещали соцработники.

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