ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Комочек счастья": опубликовано первое фото внучки Валерии

12:18
  • суббота
  • 02 января 2021

Девочка появилась на свет в первый день года

Арсений Шульгин опубликовал у себя в Instagram первое фото дочки. Его супруга Лиана родила в ночь на 1 января, о чём уже сообщила Валерия - мама Арсения.
Новогоднее чудо: Валерия стала бабушкой

Певица обрадовалась появлению на свет первой внучки именно на Новый год. Теперь она – счастливая бабушка в свои 52 года.

А сегодня, во второй день наступившего года Арсений сообщил, что он присутствовал в роддоме и помогал Лиане справиться с волнением. И вот, наконец, счастье!

"Ты появилась на этот свет. Комочек счастья, плод нашей большущей любви! Спасибо тебе, солнышко. Я тебя очень-очень люблю", - написал Шульгин и разместил фото с дочкой на руках. Рядом стоит уставшая, но счастливая супруга. Позже выяснилось, что новорождённую назвали красивым именем Селин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Певица Валерия
Певица Валерия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.