"Комочек счастья": опубликовано первое фото внучки Валерии

Девочка появилась на свет в первый день года

Арсений Шульгин опубликовал у себя в Instagram первое фото дочки. Его супруга Лиана родила в ночь на 1 января, о чём уже сообщила Валерия - мама Арсения.

Певица обрадовалась появлению на свет первой внучки именно на Новый год. Теперь она – счастливая бабушка в свои 52 года.

А сегодня, во второй день наступившего года Арсений сообщил, что он присутствовал в роддоме и помогал Лиане справиться с волнением. И вот, наконец, счастье!

"Ты появилась на этот свет. Комочек счастья, плод нашей большущей любви! Спасибо тебе, солнышко. Я тебя очень-очень люблю", - написал Шульгин и разместил фото с дочкой на руках. Рядом стоит уставшая, но счастливая супруга. Позже выяснилось, что новорождённую назвали красивым именем Селин.

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