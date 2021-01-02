Зеленского просят разрешить производство "Спутника V" на Украине

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Харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса "Спутник V". Компания хочет производить вакцину на своих мощностях, сообщил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. По его словам, организовать производство "Спутника V" на Украине можно за 3-6 месяцев.

Ранее Украина отказалась от российской вакцины, заявив, что будет приобретать препараты исключительно в Европе или Китае. В Москве не против поставок вакцины на Украину, но этому мешает политика – западные страны давят на Киев и не дают ему добро на сотрудничество с Москвой.

Медведчук несколько месяцев назад приезжал в Россию и договорился о покупке вакцины, но одобрения от президента Владимира Зеленского не получил.

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