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Собянин рассказал о праздничном убранстве московских улиц и площадей

13:24
  • суббота
  • 02 января 2021

Город украсили к Новому году

В Москве к новогодним праздникам установили четыре тысячи больших и малых световых конструкций. Город встретил 2021-й год океаном тепла и света, написал на своём сайте мэр столицы Сергей Собянин.
Встреча Нового года в Москве: самые яркие кадры со столичных улиц

Он отметил, что в этом году в Москве не было больших фестивалей, но столица всё равно украшена к праздникам световыми тоннелями, гирляндами и световыми арками, которые по традиции украшают Тверскую, Пушкинскую, площадь Революции, Камергерский, Газетный переулок и Новопушкинский сквер.

На Поклонной горе зажёг огни 20-метровый новогодний шар из 176 тысяч светодиодов. У Триумфальной арки гостей встречают Дед Мороз и Снегурочка.

Медвежонок Умка вместе с мамой и компанией других полярных медведей вновь радуют детей в парке у Ростокинского акведука. Впервые после реставрации к Новому году был украшен Северный речной вокзал. Самая красивая ёлка-шатёр в Москве установлена на Лубянской площади.

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