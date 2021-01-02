В Москве за 20 лет более 12 тысяч пар заключили брак в новогодние праздники

Эти дни пользуются большой популярностью

Одним из самых популярных периодов для заключения брака стали новогодние праздники. По статистике, за последние 20 лет более 12 тысяч пар москвичей заключили брак в эти дни.

Рекорд был поставлен в 2004 году. Тогда с 1 по 10 января состоялось полторы тысячи бракосочетаний, сообщается на официальном сайте Управления ЗАГС Москвы.

В 2020 году впервые за 20 лет церемонии проводились 7 января в Рождество. В этом году торжественные церемонии будут проходить в четырёх отделах ЗАГС.

Дворцы бракосочетаний в новогодние дни особо украшают, а ведущие церемоний поздравляют молодожёнов уникальной речью для бракосочетания.

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