В первые дни нового года Россию накрыли сильные снегопады

Коммунальные службы работают круглосуточно

Со снегопадов начался этот год в нескольких регионах России. Метель обрушилась на Сахалин, Камчатку, Свердловскую, Тюменскую области. И пока коммунальные службы расчищают сугробы, дети радуются настоящей зиме.

Сразу в пяти федеральных округах объявлена высокая вероятность аварий на электросетях, предупреждает МЧС. В списке - Свердловская, Тюменская, Челябинская и Курганская области. Заметает и Сахалин, там из-за метили пришлось даже закрыть несколько автодорог, сообщает "ТВ Центр".

Накануне новогодних праздников, снег, действительно ждали и он выпал с лихвой. В итоге утром автомобилистам пришлось буквально откапывать свои машины.

МЧС советует по возможности оставаться в эти дни дома. Но есть те, кто все же рискует. Видимость при этом в некоторых городах минимальная. Водители сбавляют скорость. После ледяного дождя в четверг и пятницу, жители столицы и не предполагали, что субботним утром город накроет снегом.

Коммунальная техника ещё ночью отправилась на уборку улиц. Дворы и скверы чистили вручную. И победа над сугробами одержана. Тем более, на дорогах машин в эти дни немного, а за городом – настоящая снежная зима. Снегу рады и дети, и взрослые.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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