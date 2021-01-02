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В первые дни нового года Россию накрыли сильные снегопады

15:13
  • суббота
  • 02 января 2021

Коммунальные службы работают круглосуточно

Со снегопадов начался этот год в нескольких регионах России. Метель обрушилась на Сахалин, Камчатку, Свердловскую, Тюменскую области. И пока коммунальные службы расчищают сугробы, дети радуются настоящей зиме.
Видео последствий мощного снегопада в Татарстане

Сразу в пяти федеральных округах объявлена высокая вероятность аварий на электросетях, предупреждает МЧС. В списке - Свердловская, Тюменская, Челябинская и Курганская области. Заметает и Сахалин, там из-за метили пришлось даже закрыть несколько автодорог, сообщает "ТВ Центр". 

Накануне новогодних праздников, снег, действительно ждали и он выпал с лихвой. В итоге утром автомобилистам пришлось буквально откапывать свои машины.

МЧС советует по возможности оставаться в эти дни дома. Но есть те, кто все же рискует. Видимость при этом в некоторых городах минимальная. Водители сбавляют скорость. После ледяного дождя в четверг и пятницу, жители столицы и не предполагали, что субботним утром город накроет снегом.  

Коммунальная техника ещё ночью отправилась на уборку улиц. Дворы и скверы чистили вручную. И победа над сугробами одержана. Тем более, на дорогах машин в эти дни немного, а за городом – настоящая снежная зима.  Снегу рады и дети, и взрослые.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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