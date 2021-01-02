В России началась продажа льготных авиабилетов для студентов и пенсионеров

Для них перелёты значительно подешевели

Стартовала продажа льготных авиабилетов в Калининград, Крым и на Дальний Восток. Государство субсидировало перелёты по двум десяткам направлений. О том, что необходимо улучшать транспортную доступность в нашей стране, на этой неделе говорил президент Владимир Путин.

Субсидируемые билеты смогут купить россияне до 23 лет, многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и их сопровождающие. Теперь перелёт из Петропавловска-Камчатского или Хабаровска в Москву составит чуть более семи тысяч рублей.

Билет из Калининграда в столицу обойдется всего в 3 800 рублей. Раньше это стоило бы в два-три раза дороже. Льготный тариф действует и на рейсах в обратном направлении, сообщает "ТВ Центр".

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