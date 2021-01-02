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В Москве после выходных вновь заработали прививочные пункты

15:22
  • суббота
  • 02 января 2021

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В России продолжается масштабная вакцинация. В регионы поступают всё новые партии препаратов "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". В Москве и Санкт-Петербурге на базе городских поликлиник после двух выходных дней вновь открылись прививочные пункты.
Более 100 тысяч москвичей записались на вакцинацию от коронавируса

А в Свердловской области первый и второй компонент препарата "Спутник V" уже получила тысяча военных. В первую очередь, медики, командный состав и те, кто сейчас на боевом дежурстве, сообщает "ТВ Центр".

В Челябинской области в ближайшее время начнут вакцинацию людей с хроническими заболеваниями. Прежде всего, будут прививать тех, у кого сахарный диабет и болезни сердечно-сосудистой системы.

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