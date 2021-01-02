Украинские националисты снова угрожают России

Они прошли маршем по центру Киева

На Украине факельным маршем отметили официальный государственный праздник - день рождения Степана Бандеры, идеолога национализма, виновного в многочисленных преступлениях в период Второй мировой войны. Накануне, 1 января на улицы Киева вышли больше тысячи радикалов. Они скандировали лозунги и угрозы, в том числе, и в адрес России.

Громко и масштабно радикалы отмечают 112-й день рождения своего кумира. В пандемию - плечом к плечу, в медицинских масках - единицы. Для этих людей закон не писан. Тем более - предупреждения и советы врачей.

Кто в доме хозяин, понятно и без слов. В центре города не проехать, движение перекрыто. Радикалы гордо маршируют от памятника Тарасу Шевченко к майдану Незалежности мимо усиленных нарядов полиции, сообщает "ТВ Центр". Призывают навести в стране порядок, объявляют национализм своей религией, а Бандеру - пророком. Открыто поклоняются пособнику фашистской Германии и лидеру боевиков, которые во время Второй мировой совершали массовые убийства и замучили десятки тысяч мирных людей, в том числе, самих украинцев.

Врагом, как водится, назначают Россию. Традиционный элемент таких маршей - угрозы и оскорбления в адрес Москвы - в этот раз дополняют картинками, изображающими горящий Кремль. Впрочем, не только русофобия объединяет эту толпу. Официальная украинская власть здесь тоже не в почёте.

Аналогичные шествия прошли и в других городах страны. Бандеровские марши давно стали неотъемлемой частью жизни в Незалежной и символом хаоса, который царит в украинской политике.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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