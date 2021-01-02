В Колумбии самолёт чуть не упал, запутавшись в мишуре (видео)

Лайнер произвёл аварийную посадку

Новогодние украшения едва не привели к авиакатастрофе. В аэропорту столицы Колумбии экстренно приземлился пассажирский лайнер, опутанный праздничной мишурой.

Самолёт выполнял рейс из американского штата Орландо в Боготу. По словам очевидцев, во время полёта борт столкнулся с крупным объектом. Предположительно, это был воздушный шар, украшенный гирляндами и новогодними игрушками. Мишура опутала двигатели, крылья и стабилизаторы, сообщает "ТВ Центр".

Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку. Никто не пострадал. Управления гражданской авиации США и Колумбии пока не комментируют произошедшее.

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