В Колумбии самолёт чуть не упал, запутавшись в мишуре (видео)

Лайнер произвёл аварийную посадку
Новогодние украшения едва не привели к авиакатастрофе. В аэропорту столицы Колумбии экстренно приземлился пассажирский лайнер, опутанный праздничной мишурой.
Самолёт выполнял рейс из американского штата Орландо в Боготу. По словам очевидцев, во время полёта борт столкнулся с крупным объектом. Предположительно, это был воздушный шар, украшенный гирляндами и новогодними игрушками. Мишура опутала двигатели, крылья и стабилизаторы, сообщает "ТВ Центр".
Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку. Никто не пострадал. Управления гражданской авиации США и Колумбии пока не комментируют произошедшее.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"