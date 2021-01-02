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86-летний Василий Лановой заразился коронавирусом

13:04
  • суббота
  • 02 января 2021

Положительный тест и у его супруги

Василий Лановой и его супруга Ирина Купченко заразились коронавирусом. Они находятся в группе риска: Лановому - 86 лет, Купченко – 72 года.
Сергей Маковецкий заразился коронавирусом

Из-за предосторожности артиста решили госпитализировать, несмотря на то, что чувствует он себя нормально, сообщает ТАСС.

При этом, по словам Купченко, 31 декабря её супруг сдал тест на антитела, у него их оказалось большое количество. Но и ПЦР-тест на коронавирус также показал положительный результат.

Спектакли с участием Василия Ланового и Ирины Купченко в Театре имени Вахтангова, запланированные на ближайшие дни, будут заменены.

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