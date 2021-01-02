Ему было 80 лет

Народный артист России Владимир Коренев умер от коронавируса. Об этом РБК сообщила его дочь Ирина Коренева. Артисту было 80 лет.

Владимир Коренев заразился коронавирусом в прошлом году, он лежал в больнице в красной зоне.

Коренев стал популярен после съёмках в картине "Человек-амфибия", снятой в 1961 году по фантастическому роману Александра Беляева режиссёрами Геннадием Казанским и Владимиром Чеботарёвым.

В его фильмографии – "Дети Дон Кихота", "Освобождение", "Много шума из ничего", "Свет далёкой звезды", "Криминальный талант" и несколько десятков других картин.

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