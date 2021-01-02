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Памяти Владимира Коренева

14:03
  • суббота
  • 02 января 2021

Артист умер от коронавируса

От коронавируса умер знаменитый Ихтиандр из фильма "Человек-амфибия". Владимиру Кореневу было 80 лет.

Он родился 20 июня 1940 года в Севастополе. В 1957 году он поступил в ГИТИС. Популярность пришла к нему после съёмок в картине по фантастическому роману Александра Беляева.

Всего Коренев снялся более чем в 50 фильмах. Среди его работ - роли в фильмах "Дети Дон Кихота", "Освобождение", "Рудин", "Криминальный талант", "Дети Арбата". Последнюю роль на экране он сыграл в 2015 году, в фильме "Орлова и Александров".

Владимир Коренев был гостем авторской программы Татьяны Устиновой "Мой герой". Он рассказал, как уже будучи взрослым, приезжал в родной двор и мог часами вспоминать детство, свесив ноги в воронку на месте дома...

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