Россиянам стал доступен паспорт вакцинации

Его можно получить на портале госуслуг

С 1 января россияне, сделавшие прививку от коронавируса, могут получить сертификат о вакцинации. Эта возможность появилась на портале госуслуг, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"С 1 января заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции. На сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошёл вакцинацию, может получить дистанционно сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса", - приводит ТАСС слова главы Минздрава.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в декабре 2020 года. В Москве записаться можно в онлайн-режиме, а сделать прививку в одном из ближайших пунктов вакцинации. По словам Сергея Собянина, 50 тысяч москвичей уже привились и столько же записались на процедуру.

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