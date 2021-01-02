Кардиолог рассказал о полезных свойствах алкоголя

Злоупотреблять всё равно не надо, считают врачи

Алкоголь в небольших дозах может снизить риск инсульта и инфаркта, об этом в интервью АГН "Москва" рассказал директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов. Он напомнил, что потребление спиртных напитков в малых дозах имеет профилактический эффект для работы сердечно-сосудистой системы.

Врач-кардиолог назвал безопасные дозы алкоголя для мужчин и женщин. Слабому полу достаточно употреблять в сутки 15 миллилитров, а мужчинам – в два раза больше.

Копылов предупредил, что такое количество алкоголя имеет профилактический эффект для сердца и сосудов, но при этом даже эти малые дозы спиртного ухудшают работу печени.

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