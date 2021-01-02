ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дочь Успенской сделала первый шаг навстречу матери

18:43
  • суббота
  • 02 января 2021

Она поздравила её с Новым годом

Любовь Успенская получила от своей дочери подарок на Новый год – Татьяна Плаксина позвонила ей из США впервые за долгое время. Несмотря на все оскорбления, которые слышала Успенская от своей дочери лично и с телеэкрана, певица лелеет надежду, что когда-нибудь их конфликт сойдёт на нет.
Успенская рассказала о том, что не может помириться с дочерью

"Я верю, что если очень искренне загадать желание - оно обязательно сбудется. Под бой курантов я загадывала поскорее услышать голос моей доченьки. И, когда вскоре зазвонил телефон, а на экране высветилось ее имя, я была счастлива. Это было лучшее начало моего 2021 года", - написала Успенская у себя в соцсети, прикрепив совместное фото с дочерью. Видно, что снимок сделан давно, сейчас Татьяне 30 лет.

В прошлом году Татьяна в эфире нескольких телевизионных шоу глубоко оскорбила свою мать: она заявила на всю страну, что Успенская издевалась над ней и держала взаперти. После этих откровений дочь Успенской уехала в США, но и оттуда периодически доносились оскорбления в адрес матери. Любовь же смотрела на всё это философски и надеялась на примирение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной
Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.