Дочь Успенской сделала первый шаг навстречу матери

Она поздравила её с Новым годом

Любовь Успенская получила от своей дочери подарок на Новый год – Татьяна Плаксина позвонила ей из США впервые за долгое время. Несмотря на все оскорбления, которые слышала Успенская от своей дочери лично и с телеэкрана, певица лелеет надежду, что когда-нибудь их конфликт сойдёт на нет.

"Я верю, что если очень искренне загадать желание - оно обязательно сбудется. Под бой курантов я загадывала поскорее услышать голос моей доченьки. И, когда вскоре зазвонил телефон, а на экране высветилось ее имя, я была счастлива. Это было лучшее начало моего 2021 года", - написала Успенская у себя в соцсети, прикрепив совместное фото с дочерью. Видно, что снимок сделан давно, сейчас Татьяне 30 лет.

В прошлом году Татьяна в эфире нескольких телевизионных шоу глубоко оскорбила свою мать: она заявила на всю страну, что Успенская издевалась над ней и держала взаперти. После этих откровений дочь Успенской уехала в США, но и оттуда периодически доносились оскорбления в адрес матери. Любовь же смотрела на всё это философски и надеялась на примирение.

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