Обнародованы сенсационные факты о происхождении коронавируса

Их озвучили в Китае

Пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками заболевания в разных регионах планеты, а Китай просто стал первой страной, проинформировавшей о выявлении новой болезни. С таким заявлением выступил по Центральному телевидению КНР министр иностранных дел Ван И. Он сослался на результаты научных исследований.

"Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он немедленно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации", - заявил глава дипломатического ведомства.

Между тем, эта версия кардинально расходится с общепринятым мнением о том, что коронавирус появился в Китае, а потом распространился по всему миру. Первый случай был зафиксирован в городе Ухани, там жители купили на рынке заражённое мясо летучей мыши. Причём, эту версию изначально озвучивали сами китайские власти. В мире на тот момент не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

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