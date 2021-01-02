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Обнародованы сенсационные факты о происхождении коронавируса

17:09
  • суббота
  • 02 января 2021

Их озвучили в Китае

Пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками заболевания в разных регионах планеты, а Китай просто стал первой страной, проинформировавшей о выявлении новой болезни. С таким заявлением выступил по Центральному телевидению КНР министр иностранных дел Ван И. Он сослался на результаты научных исследований.
С начала пандемии 84 миллиона человек заразились коронавирусом

"Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он немедленно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации", - заявил глава дипломатического ведомства.

Между тем, эта версия кардинально расходится с общепринятым мнением о том, что коронавирус  появился в Китае, а потом распространился по всему миру. Первый случай был зафиксирован в городе Ухани, там жители купили на рынке заражённое мясо летучей мыши. Причём, эту версию изначально озвучивали сами китайские власти. В мире на тот момент не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом.  

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