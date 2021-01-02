Собянин назвал медиков героями 2020 года

Он поблагодарил их за самоотверженный труд

Сергей Собянин поблагодарил столичных медиков за вклад в борьбу с коронавирусом и назвал их героями минувшего года. Слова благодарности мэр написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Первыми, кто принял на себя удар пандемии – фельдшеры скорой помощи. Врачи и медсёстры круглые сутки дежурили в красных зонах, а лаборанты осваивали новые методы выявления вируса.

Собянин в качестве примера привёл работу фельдшера скорой помощи Олега Шаровского, фельдшера-лаборанта Виктории Кашириной и кастелянши Светланы Егуновой. Мэр поблагодарил всех причастных к борьбе с пандемией за самоотверженный труд.

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