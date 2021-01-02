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Как преобразилась Москва за последние годы

16:47
  • суббота
  • 02 января 2021

Обновились улицы и набережные

Сергей Собянин пожелал москвичам хороших праздников. Он предложил им прогуляться по своим районам, получше узнать их, увидеть красоту обновлённых набережных и парков, покататься на катках "Московских сезонов".
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"В последние годы районы Москвы заметно преобразились. Жители предлагали идеи, как обновить парки и скверы, расширить пешеходные зоны, где нужны новые детские и спортивные площадки. А мы реализовывали пожелания в проекте #МойРайон", - напомнил мэр.

У каждого москвича недалеко от дома должно быть место для отдыха с семьёй и друзьями, отметил он. "Хороших всем праздников! Главное, берегите себя и близких!", - написал Сергей Собянин у себя "ВКонтакте".

За последние годы в Москве преобразились десятки улиц и площадей, благоустроены набережные, во дворах появились современные детские площадки и катки. Большая работа проведена в парках и зонах отдыха – установлено дополнительное освещение, благоустроена территория, построены новые кафе и объекты инфраструктуры.

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