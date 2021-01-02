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Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян

17:54
  • суббота
  • 02 января 2021

Вакцина доставлена во все регионы

Более 800 тысяч россиян сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Тверскую область. Он отметил, что уже активно идёт вакцинация среди граждан старше 60 лет, передаёт ТАСС.
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В регионы России по состоянию на 2 января доставлено более полутора миллионов доз вакцины. Все, кто сделал прививку, могут получить сертификат о вакцинации на сайте госуслуг.

Бесплатная и добровольная вакцинация проходит в России с начала декабря.  В первую очередь вакцину должны получить учителя, медики и социальные работники. При этом регионы могут расширять этот список. К примеру, в Москве прививку могут сделать также сотрудники МФЦ, транспортной и энергетической сфер, лица старше 60 лет, журналисты. В столице 50 тысяч человек уже сделали прививку, столько же записались на неё, сообщил накануне, 1 января мэр Сергей Собянин.

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