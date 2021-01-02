Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян

Вакцина доставлена во все регионы

Более 800 тысяч россиян сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Тверскую область. Он отметил, что уже активно идёт вакцинация среди граждан старше 60 лет, передаёт ТАСС.

В регионы России по состоянию на 2 января доставлено более полутора миллионов доз вакцины. Все, кто сделал прививку, могут получить сертификат о вакцинации на сайте госуслуг.

Бесплатная и добровольная вакцинация проходит в России с начала декабря. В первую очередь вакцину должны получить учителя, медики и социальные работники. При этом регионы могут расширять этот список. К примеру, в Москве прививку могут сделать также сотрудники МФЦ, транспортной и энергетической сфер, лица старше 60 лет, журналисты. В столице 50 тысяч человек уже сделали прививку, столько же записались на неё, сообщил накануне, 1 января мэр Сергей Собянин.

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