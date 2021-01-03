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24150 инфицированных коронавирусом выявлено в России за сутки

11:10
  • воскресенье
  • 03 января 2021

В стране полным ходом идёт вакцинация

За сутки в России зафиксировано 24 150 случаев заражения коронавирусом, Всего с февраля 2020 года выявлено 3 236 787 человек с COVID-19, умерли 58 506 пациентов, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрирован 3 851 больной, всего в столице 824 979 инфицированных, скончались 11 433 человека. 
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Самое большое число больных в России зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Накануне, 2 января в Пекине прозвучало сенсационное заявление о том, что пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками заболевания в разных регионах планеты, а Китай просто стал первой страной, проинформировавшей о новой болезни. Сказавший об этом глава МИД Китая  Ван И, сослался на результаты научных исследований.

Эксперты отмечают, что эта версия расходится с общепринятым мнением о том, что коронавирус распространился из Китая по всему миру. В начале пандемии было объявлено, что первый случай заражения был зафиксирован в городе Ухани от мяса летучей мыши. Уже позже вирус был завезён в другие страны.

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