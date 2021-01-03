В Москве вылечились от коронавируса ещё 6114 человек

Врачи работают в круглосуточном режиме

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 6 114 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В Москве продолжается масштабная бесплатная вакцинация от коронавируса. Прививку сделали уже 50 тысяч человек, ещё столько же записались на вакцинацию В России более 800 тысяч россиян прошли эту процедуру. В регионы доставлено в общей сложности более полутора миллионов доз вакцины. Все, кто сделал прививку, могут получить сертификат о вакцинации на сайте госуслуг.

По данным на 3 января, в России диагноз COVID-19 поставлен 3 236 787 пациентам, в Москве больных зарегистрировано 824 979.

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