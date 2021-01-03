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У проигравшего Трампа нашлись защитники

10:36
  • воскресенье
  • 03 января 2021

Но они вряд ли его спасут

В США группа сенаторов-республиканцев намерены оспорить итоги президентских выборов в ряде штатов. Для этого они требуют создать специальную комиссию в Конгрессе. Между тем, до того, как будут утверждены итоги голосования выборщиков, объявивших о победе Джо Байдена, остаются считанные дни. Обе палаты должны огласить решение уже 6 января.
Сенат унизил уходящего из Белого дома Трампа

Сегодня, 3 января Конгресс начинает работу в новом составе. В первый день там выберут спикера от демократов, это - всё та же 80-летняя Нэнси Пелоси. Возле её дома в Калифорнии сейчас дежурит полиция после того, как кто-то облил дверь искусственной кровью и подкинул к воротам свиную голову.

От рук вандалов пострадал и дом лидера республиканцев в Сенате Митча Макконелла. А всё из-за того, что задерживаются выплаты гражданам в рамках помощи во время пандемии. Решения пока нет, предложение Трампа об увеличении выплат тоже отвергли, сообщает "ТВ Центр".

Зато все обсуждают инициативу об отмене использования в нижней палате местоимений "она" и "он", а также первую в истории Конгресса представительницу, которая родилась в СССР. Это украинка Виктория Спартц. Она избралась от Республиканской партии с лозунгом "Остановим социализм".

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