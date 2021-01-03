Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Эль-Хасака

Люди получили продуктовые наборы

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели очередную гуманитарную акцию в провинции Эль-Хасаке. Жителям небольшого населённого пункта Увейджа они раздали продуктовые наборы.

Всего в посёлке проживает около тысячи человек, в основном - это семьи с детьми. Помощь жителям оказали и военные врачи из состава медицинского отряда особого назначения. Они провели приём, осмотрели всех пришедших и раздали нуждающимся лекарства, сообщает "ТВ Центр".

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