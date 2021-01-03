В Москве расширен доступ к бесплатной вакцинации от коронавируса

Добавлены новые категории граждан

В Москве расширен доступ к программе масштабной вакцинации. С 4 января сделать прививку от коронавируса смогут работники банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней. О начале записи для этих категорий написал у себя на сайте мэр Сергей Собянин. Он напомнил, что пункты вакцинации работают без выходных.

Бесплатная вакцинация от коронавируса началась в России в начале декабря. Вакцина доставлена во все регионы. Первоочередным правом пользуются врачи, педагоги и социальные работники. В Москве этим правом могут воспользоваться также журналисты, энергетики, сотрудники МФЦ и лица старше 60 лет.

По состоянию на 1 января, в Москве 50 тысяч человек уже сделали себе прививку, такое же число москвичей записались на вакцинацию. Власти не раз подчёркивали, что вакцинация должна быть исключительно добровольной.

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