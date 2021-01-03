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Норвегия нанесла удар по "Северному потоку-2"

12:33
  • воскресенье
  • 03 января 2021

Сертификация газопровода оказалась под угрозой

Завершение строительства газопровода из России в Европу снова под угрозой. Норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать "Северный поток-2".
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В компании посчитали, что новые американские санкции в отношении российско-европейского проекта нанесут ей непоправимый ущерб.

"DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки по проверке проекта", - говорится в заявлении компании, поступившем в РБК.

Ранее стало известно, что строительство газопровода всё-таки будет возобновлено после приостановки в конце 2019 года. Тогда норвежское судно-трубоукладчик покинуло зону строительства из-за первого пакета американских санкций. Теперь вступил в силу второй пакет ограничений, заложенный в военный бюджет. Дональд Трамп наложил на него вето, но законодатели преодолели его.

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