Известный учёный предупредил человечество о новой опасности

Это будет пандемия с высокой смертностью

Известный учёный предупредил о возникновении новых опасных заболеваний. Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум в 1976 году работал с вирусом Эболы, он брал кровь у первых жертв этой болезни.

Сейчас профессор говорит о новой угрозе, связанной с массовой вырубкой лесов на Земле. Именно оттуда могут прийти новые вирусы, которые приведут к большой пандемии.

Учёный утверждает, что новая инфекция будет распространяться по планете быстрее, чем коронавирус, а летальность от неё превысит смертность от китайского вируса.

"Мы живем в мире, в котором будут появляться новые патогены. И это и есть то, что представляет угрозу для человечества", - сказал профессор в эфире СNN.

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