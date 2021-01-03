В московском метро вышла на работу первая женщина-машинист

Новую должность получили 12 представительниц слабого пола

Исторический момент - первый поезд под управлением женщины-машиниста запустили в московском метро. Всего же новую должность получили 12 сотрудниц подземки.

Они проходили обучение с февраля прошлого года и вот теперь допущены к ответственной работе. Для них подготовлена и новая форма - она может быть как с юбкой, так и с брюками.

Составы под управлением женщин будут ходить на Филёвской линии. Ветка выбрана не случайно - на ней самые современные поезда. А в ближайшее время откроется второй набор на обучение. Попасть туда могут пока только те, кто уже работает в метро, сообщает "ТВ Центр".

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