"Отличный дуэт": 7-летний сын Пугачёвой сыграл на рояле с Николаевым

Мальчик идёт по стопам звёздных родителей

Сын Аллы Пугачёвой и Максима Галкина, похоже, пойдёт по стопам родителей. Счастливый отец похвастался творческими успехами семилетнего Гарри. Мальчик сыграл на рояле с самим Игорем Николаевым. Если верить Максиму, то сын даже не репетировал.

"Хочу поделиться с вами уникальной импровизацией! Игорь Николаев вместе с Гарри сели за рояль. Не репетируя, не договариваясь, на ходу сочинили и сыграли. Удивительно, как Гарри чувствует музыку", - написал Галкин в Instagram.

Подписчики пришли в восторг и осыпали комплиментами и Гарри, и 60-летнего композитора.

Умиляюсь, браво обоим! Тот случай, когда природа не отдыхает на детях талантливых родителей! Игра Гарри – восторг. Отличный дуэт, два молодца!



У Максима Галкина и Аллы Пугачёвой двое детей – Гарри и Елизавета. Звёздные родители не раз хвастались их творческими способностями у себя в соцсетях.

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