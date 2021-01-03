Невестка Валерии рассказала о родах в новогоднюю ночь

Дочка Селин появилась на свет утром 1 января

Певица Валерия в новогоднюю ночь стала бабушкой. В первый же день наступившего года она сообщила об этом радостном событии. А сегодня её невестка – жена сына Арсения – рассказала о том, как непросто прошли роды.

От боли хотелось лезть на стену, сообщила 22-летняя Лиана. 31 декабря она резко почувствовала себя плохо. Тянущие боли продолжались весь день, а к вечеру усилились схватки. Через полчаса после боя Кремлёвских курантов Лиана вместе с Арсением поехали в роддом.

"В больнице мне измерили температуру, пропустили, дальше анализ на ковид, потом осмотр и оформление. Когда были потуги, мне хотелось встать и просто убежать. От этой боли хотелось лезть на стену, честное слово", - призналась молодая мама. Она поблагодарила акушерку, принимавшую роды, за помощь. И, конечно, Арсения, который был рядом.

1 января на свет появилась Селин – так пара решила назвать дочку. Она станет первой внучкой 52-летней Валерии. Наверняка, примеру Арсения скоро последуют ещё двое детей певицы - Анна и Артемий.

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