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Новый год в Краснодарском крае начался с природных пожаров

16:53
  • воскресенье
  • 03 января 2021

Огонь уже рядом с Сочи

В Краснодарском крае бушуют природные пожары. Пламя возле Туапсе и Сочи тушат уже третьи сутки. Задействованы более двухсот человек и десятки единиц техники, в том числе авиация.
В Воронежской области усилились природные пожары

На данный момент удалось локализовать четыре крупных возгорания. Многие очаги находятся в труднодоступных местах, сообщает "ТВ Центр".

Порывами ветра дымовую завесу сносит к населённым пунктам и федеральной трассе. Тем не менее ситуация под контролем - угрозы жилым домам нет.

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