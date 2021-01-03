В Псковской области устраняют последствия циклона

Тысячи людей сидят без света

В Псковской области более шести тысяч человек остаются без света. В регион пришёл циклон. Под тяжестью мокрого снега оборвались линии электропередачи.

Аварийные работы ведутся круглосуточно. На помощь местным энергетикам прибыли специалисты из соседних регионов. Уже удалось восстановить центральную сеть. К резервным источникам питания подключили все социально значимые объекты и 800 населённых пунктов, сообщает "ТВ Центр".

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