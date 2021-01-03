В Москве проходит выставка военной техники под открытым небом

Экспозиция будет интересна и детям, и взрослым

Для москвичей и гостей столицы, интересующихся военной историей, специальную программу подготовил Центральный музей Вооружённых сил России. Все праздничные дни, кроме 7 января, работает выставка военной техники под открытым небом.

На ней представлены более 160 образцов авиации, кораблей, танков и ракетных установок. Также музей запустил новый проект - онлайн-экскурсии в формате интернет-трансляций. Посетителям расскажут о Сталинградской битве и других значимых событиях Великой Отечественной войны, сообщает "ТВ Центр".

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