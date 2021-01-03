Ещё одна таинственная стела появилась в Канаде

Они "растут" как грибы по всему миру

Ещё один таинственный монолит, высотой три с половиной метра, появился в эти новогодние праздники в канадском Торонто. Подобные сооружения из серебристого металла стали находить последние два месяца в разных уголках планеты. Как правило, через несколько дней, монолиты загадочным образом исчезают.

Место паломничества блогеров и новая достопримечательность Торонто, куда уже впору водить экскурсии. На берегу озера Онтарио появилась металлическая стела. Трёхгранная конструкция высотой в три с половиной метра с зеркальной поверхностью, которая при этом ничего не отражает. Настоящий феномен - с гордостью говорят местные жители.

Откуда взялся таинственный монолит - главный вопрос, над которым ломают голову пользователи интернета. Версии - самые неожиданные. В том числе, что скульптура инопланетного происхождения. Сторонники другой теории уверены: металлическая стела - арт-объект, творение неизвестных художников, сообщает "ТВ Центр".

Подобные конструкции уже появлялись в разных точках планеты - от Австралии до США. Первая - в американском штате Юта, среди безлюдной пустыни. Исчезла так же неожиданно, как и появилась. Та же судьба постигла другие творения. На загадочные объекты даже сооружают пародии. Так, в Сан-Франциско в преддверии новогодних праздников вырос монолит из имбирных пряников.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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