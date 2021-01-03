87-летний Ларри Кинг попал в больницу с коронавирусом

Он не раз призывал своих зрителей соблюдать меры предосторожности

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 84 с половиной миллиона. Почти четверть случаев выявлена в Соединенных Штатах. Суточный рекорд зафиксировали в Великобритании, сложная ситуация во многих странах Европы. Виной тому, в том числе, несоблюдение ограничительных мер.

На Украине санитарный врач Ляшко и глава комитета Верховной Рады Радуцкий опровергли возможную регистрацию и производство в стране российской вакцины, сообщает "ТВ Центр".

Коронавирус своих жертв не выбирает. После постановки диагноза - срочная госпитализация. Икона американского телевидения - 87-летний Ларри Кинг - на больничной койке. Он сам не раз призывал своих зрителей соблюдать элементарные меры предосторожности.

Спустя год после первых сообщений о вспышке неизвестной инфекции, в Пекине задумались - а такой ли уж китайский этот коронавирус? В обществе зреет мнение о завозном характере болезни. Называются различные пути доставки вируса в Поднебесную. Китай действительно первым заявил о пандемии, а вот первым ли столкнулся – вопрос, который пока остается открытым.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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