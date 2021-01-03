В США хотят отказаться от местоимений "он" и "она"

Под запрет попадут также "отец" и "мать"

Новый состав Конгресса США собирается заменить местоимения “он” и “она” на нейтральные. Речь идёт о поправках в регламент Палаты представителей, которые будут рассмотрены на следующей неделе. Авторы резонансного документа также предлагают отказаться от таких слов, как "мать", “отец”, “брат” и “сестра”. На парламентариев уже обрушился шквал критики.

Людей, сменивших пол в американской политике уже не пересчитать по пальцам. Ради политкорректности, демократы в Конгрессе предлагают изменить правила обращения сенаторов друг к другу. Больше никакого "он" или "она" – только бесполые "представитель" или "делегат". Запретить для использования хотят и слова "мать", "отец", "брат" и "сестра"; разрешено "родственник" или "родитель".

Всё это внутренние регламенты, обсудить которые намерены безотлагательно, ведь Конгресс уже начинает работу. Но единства традиционно нет. Республиканцы инициативу раскритиковали, сообщает "ТВ Центр".

Спасать Америку в Джорджии решили молитвой. На улицы вышла консервативная часть общества, которая в основном голосует за республиканцев. Трамп обещал сексуальную контрреволюцию, но проиграл. Последний бой 5 января будет как раз в Джорджии.

Второй тур выборов в штате определит судьбу большинства в сенате США и сохранив его республиканцы смогут бойкотировать политику Байден или демократы получат полную власть на ближайший политический сезон. Местные жители это понимают, явка высокая, досрочно на выборах уже проголосовало более трёх миллионов избирателей.

Однако, Трамп всё пытается добиться своей победы в президентских выборах. 6 января республиканцы предлагают в Конгрессе оспорить результаты голосования. Именно в этот день должно состояться официальное утверждение Сенатом решения коллегии выборщиков, по которому победил Байден. Более 140 республиканцев, в том числе председатель заседания вице-президент США Майкл Пенс, намерены протестовать. Трамп уже призвал всех сторонников шестого января выйти на улицы, пообещав большой митинг в Вашингтоне.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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