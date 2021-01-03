Кто может сделать бесплатную прививку от коронавируса

Вакцина поступила во все регионы России

В России продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. В Москве уже 4 января записаться на прививку смогут новые категории граждан - работники финансового и банковского секторов, а также сотрудники различных органов власти и бюджетных учреждений. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

С начала вакцинации прошёл почти месяц, прививку от коронавируса сделали 50 тысяч человек, столько же записались на укол. Уже неделю в Москве продолжается вакцинация от коронавируса людей старше 60 лет, сообщает "ТВ Центр".

Кампания по вакцинации проходит по всей стране. В регионы доставлено более полутора миллиона доз вакцины. Военнослужащие Бурятии получили вторую инъекцию препарата "Спутник V". В Чеченской республике полным ходом прививают гражданское население. Медики, учителя - все, кто в группе риска.

Более 800 тысяч россиян прививку от коронавируса уже сделали. Об этом во время рабочей поездки по Тверской области сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Глава ведомства сообщил и о новшествах: с 1 января получить свидетельство о вакцинации можно дистанционно.

В Тверскую область поступила уже третья партия российской вакцины от коронавируса. Всем, кто в группе риска, делают прививку в приоритетном порядке. Работу российских медиков отметили и во Всемирной организации здравоохранения. О героической самоотдаче, профессионализме врачей, оказывающих помощь пациентам как в скорой помощи, так и в красной зоне, написали директор Европейского регионального бюро ВОЗ и российского представительства. Также авторы отметили сплоченность населения и активность волонтерских организаций.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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