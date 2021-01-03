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В Эстонии прозвучало провокационное заявление в адрес России

14:27
  • воскресенье
  • 03 января 2021

Там забыли историю

Спикер эстонского парламента решил предъявить территориальные претензии к России. Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, по которому была согласована граница между Эстонией и Россией, по международному праву действует по сей день. Согласно этому документу, Эстонии принадлежат части Псковской и Ленинградской областей.
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Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов напомнил эстонскому парламентарию, что никаких ни исторических, ни юридических оснований для такого рода претензий не существует. Об этом он заявил в интервью RT.

Сто лет назад Советская Россия признала независимость Эстонии и подписала с ней Тартуский договор. Эстонии перешла часть Псковской губернии, но в 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. В 2004 году Эстония отказалась от территориальных претензий перед вступлением в НАТО, поэтому выдвигать сейчас новые требования не может согласно международному праву.

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