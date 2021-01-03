Роспотребнадзор прокомментировал распространение в Африке новой "болезни Х"

Паниковать пока рано

Роспотребнадзор следит за ситуацией в Конго. Там обнаружена новая инфекция, пока её называют "болезнью X". У одной из пациенток в Демократической Республике Конго зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательные результаты.

Заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что пока рано говорить об очередной пандемии. В интервью РИА Новости он сказал, что похожие симптомы могут проявляться и при неинфекционных заболеваниях. Речь может идти, в том числе, о врождённой ломкости сосудов или аутоиммунных болезнях.

О новой болезни предупредил человечество учёный, который долгие годы посвятил борьбе с вирусом Эбола. Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум заявил о новой угрозе и связал её с массовой вырубкой лесов на Земле. По его мнению, именно оттуда могут прийти новые вирусы, которые приведут к большой пандемии.

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