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В 2020 году москвичи завоевали 17 медалей на международных олимпиадах

16:12
  • воскресенье
  • 03 января 2021

Десять из них - золотые

Московские школьники достойно прошли сезон международных олимпиад. В копилке у них насчитывается 17 наград, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. В этом году соревнования по химии, биологии, математике, информатике, физике, астрономии и астрофизике проходили в онлайн-формате.
Как проходят олимпиады школьников в дистанционном формате

Из 17 медалей у московских школьников – 10 золотых. А в итоге россияне взяли 28 наград. Как рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко, подросткам в этом году не хватало живого общения, но тренеры постарались сделать всё возможное, чтобы подготовка к онлайн-соревнованиям прошла продуктивно.

В этом году тоже пройдут различные олимпиады. Например, сразу после Нового года начнётся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников и продолжатся отборочные этапы Московской олимпиады школьников.

Золотые медали – это не только заслуженная, почётная награда. Победители получают гранты от мэра Москвы. За золотую медаль – полтора миллиона рублей, серебряная оценивается в миллион, бронзовая – в 500 тысяч.

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