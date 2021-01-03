Онлайн-группы "Московского долголетия" возобновили свою работу

В выходные дни будет много интересного

В столице возобновили работу онлайн-группы проекта "Московское долголетие". Желающие могут принять участие в занятиях по иностранным языкам, пению, рисованию, танцам, истории искусств и краеведению, гимнастике, общефизической подготовке, художественно-прикладному творчеству, послушать лекции о здоровом образе жизни.

Как сказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак, участники популярного проекта привыкли к активному образу жизни. В праздничные дни они смогут поддержать физическую активность и остаться в тонусе.

В эти длинные выходные пройдут тематические новогодние уроки. Например, на занятиях по иностранным языкам участники будут разучивать поздравления на разных языках, а на уроке компьютерных технологий им расскажут, как создать электронную открытку.

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