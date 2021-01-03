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В Москве появится первый в мире крытый центр для занятий сёрфингом

18:00
  • воскресенье
  • 03 января 2021

Его построят в 2023 году

В 2023 году в Москве появится первый в мире крытый центр для занятий сёрфингом. Об этом написал у себя на странице "ВКонтакте" мэр Сергей Собянин.
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Центр построят в Хорошёво-Мнёвниках. В бассейне размером с пять футбольных полей будут двухметровые волны, песчаный пляж, пальмы и яркий свет.

Одновременно в бассейне смогут находиться до 80 человек разного уровня подготовки.

Собянин назвал центр "экзотическим островом" и выразил надежду на то, что он понравится любителям сёрфинга.

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Серфингист
Первый в мире крытый центр для занятий сёрфингом
Первый в мире крытый центр для занятий сёрфингом
Первый в мире крытый центр для занятий сёрфингом
Первый в мире крытый центр для занятий сёрфингом
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