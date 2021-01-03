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В 2020 году учителя получили свыше 1600 грантов за вклад в развитие МЭШ

17:41
  • воскресенье
  • 03 января 2021

Их проекты были востребованы во время онлайн-обучения

Гранты за вклад в развитие проекта "Московская электронная школа" получили 877 педагогов из 323 школ. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, всего было выдано более 1 600 грантов. Больше всего грантов получили учителя английского языка, начальной школы, русского языка и литературы.
Работа на максимальных нагрузках помогает совершенствовать МЭШ

Система поощрений педагогов была разработана в 2017 году. Условие их получения – разработка сценария урока, образовательного приложения или электронного учебного пособия. Если после размещения в библиотеке МЭШ к разработке более 500 раз обратятся пользователи, то преподаватель получит награду. Размер гранта зависит от типа материала, а также от его востребованности среди других учителей.

"Московская электронная школа" в 2020 году была крайне востребована. Проект пользовался большой популярностью в связи с переходом учеников 6-11 классов на дистанционное обучение.

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