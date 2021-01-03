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Снятие ограничений с привитых от коронавируса связали с эффектом от вакцины

18:46
  • воскресенье
  • 03 января 2021

Достоверной информации на этот счёт пока нет

Вопрос снятия ограничений для привитых от коронавируса требует проработки, сообщили в Роспотребнадзоре. Там связали это с эффектом от вакцины.
Россиянам стал доступен паспорт вакцинации

В частности, важна информация о том, как долго в организме сохраняется иммунный ответ после вакцинации. Пока точных научных данных на этот счёт нет, специалисты говорят о периоде от полугода до полутора лет. В любом случае, привившиеся от коронавируса должны соблюдать санитарные правила - носить маску и перчатки.

Помимо этого, в ведомстве ещё раз указали на то, что алкоголь создаёт повышенную нагрузку на организм и влияет на формирование иммунного ответа. Врачи рекомендуют отказаться от употребления спиртных напитков на период вакцинации.

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