8 человек погибли в страшной аварии на трассе в Туве

Ещё трое пострадали
Восемь человек погибли и трое пострадали в ДТП на трассе "Енисей". Авария произошла на 953 километре автодороги в Туве.
Лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Водитель одного из них не справился с управлением.
Один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве Тувы. Состояние ещё двух госпитализированных – тяжёлое.
Власти республики обещали помочь пострадавшим и родственникам погибших.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"