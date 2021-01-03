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8 человек погибли в страшной аварии на трассе в Туве

19:07
  • воскресенье
  • 03 января 2021

Ещё трое пострадали

Восемь человек погибли и трое пострадали в ДТП на трассе "Енисей". Авария произошла на 953 километре автодороги в Туве.
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Лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Водитель одного из них не справился с управлением.

Один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве Тувы. Состояние ещё двух госпитализированных – тяжёлое.

Власти республики обещали помочь пострадавшим и родственникам погибших.

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Восемь человек погибли в ДТП в Туве
Восемь человек погибли в ДТП в Туве
Восемь человек погибли в ДТП в Туве
Восемь человек погибли в ДТП в Туве
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