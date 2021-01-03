8 человек погибли в страшной аварии на трассе в Туве

Ещё трое пострадали

Восемь человек погибли и трое пострадали в ДТП на трассе "Енисей". Авария произошла на 953 километре автодороги в Туве.

Лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Водитель одного из них не справился с управлением.

Один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве Тувы. Состояние ещё двух госпитализированных – тяжёлое.

Власти республики обещали помочь пострадавшим и родственникам погибших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"