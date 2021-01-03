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В США предположили, что коронавирус вырвался из лаборатории в Ухани

19:38
  • воскресенье
  • 03 января 2021

Свою версию озвучил представитель администрации Трампа

Заместитель советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер назвал наиболее вероятной теорию, согласно которой причиной пандемии стала утечка коронавируса из лаборатории в Китае. Такую версию не раз озвучивали специалисты, но её подтверждений не существует.
Обнародованы сенсационные факты о происхождении коронавируса

Поттинджер сослался на данные разведки, согласно которым имела место утечка вируса из сверхсекретного Уханьского института вирусологии. Она могла произойти в результате аварии, пишет Daily Mail,

Не исключено, что в Вашингтоне решили оперативно ответить на заявления прозвучавшие сутки назад в Пекине. Глава МИД Китая Ван И утверждал, что пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками заболевания в разных регионах планеты, а Китай просто стал первой страной, проинформировавшей о выявлении новой болезни.

Специалисты сразу же обратили внимание на то, что версия дипломатического ведомства КНР кардинально расходится с общепринятым мнением о том, что коронавирус распространился из Китая по всему миру.

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