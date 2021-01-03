В США предположили, что коронавирус вырвался из лаборатории в Ухани

Свою версию озвучил представитель администрации Трампа

Заместитель советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер назвал наиболее вероятной теорию, согласно которой причиной пандемии стала утечка коронавируса из лаборатории в Китае. Такую версию не раз озвучивали специалисты, но её подтверждений не существует.

Поттинджер сослался на данные разведки, согласно которым имела место утечка вируса из сверхсекретного Уханьского института вирусологии. Она могла произойти в результате аварии, пишет Daily Mail,

Не исключено, что в Вашингтоне решили оперативно ответить на заявления прозвучавшие сутки назад в Пекине. Глава МИД Китая Ван И утверждал, что пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками заболевания в разных регионах планеты, а Китай просто стал первой страной, проинформировавшей о выявлении новой болезни.

Специалисты сразу же обратили внимание на то, что версия дипломатического ведомства КНР кардинально расходится с общепринятым мнением о том, что коронавирус распространился из Китая по всему миру.

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