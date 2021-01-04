В Баренцевом море прекратили искать моряков с судна "Онега"

Судьба 17 человек оставалась неизвестной

В Баренцевом море завершена поисково-спасательная операция в районе крушения траулера "Онега". Как сообщили в Росморречфлоте, тел погибших моряков не обнаружено.

"Пострадавших и объектов поиска не обнаружено. Поисковые работы закрыты", - приводит агентство ТАСС сообщение ведомства.

Рыболовецкое судно "Онега" затонуло 28 декабря в Баренцевом море. На его борту находились 19 человек. Двоим морякам удалось спастись. Судьба 17 человек оставалась неизвестной.

По предварительной версии, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"